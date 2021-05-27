房地合一稅2.0即將在7月1日上線，21世紀不動產企劃研究室指出，短線的投資客戶將會首當其衝，買盤將會從積極進場轉為觀望氣氛，預期在6月底前會有交易熱潮，急於脫手的屋主有議價的空間以讓利換取交易，有意購置房產的民眾可考慮趁此機會置產，7月1日正式上路之後，賣方為避免重稅，將可能轉為惜售心態，將房產持有年限拉長，買方可挑選的物件選擇就會較少。

另外，由於房地合一稅2.0延長課徵重稅到5年，除了中古屋市場外，建商在原物料價格持續上漲、市況曖昧不明的情況下，也很有可能會出現減少推案量、降低土地交易的情形，連帶造成預售屋市場數量下跌，甚至部分建商改為先建後售的形式，久而久之將讓市場產生供給減少情況，連鎖效應下使房價可能不跌反漲。

房市合一2.0影響最大的就是持有2年以上未滿5年的非自用屋主、購買預售屋的投資客，以及社團法人等，迫使他們得拉長房地持有年限，才能避免被課徵高額的稅率。21世紀不動產企劃研究室則提醒，若是以投資為目的購置房產，則必須做好買房可能持有5年以上長期持有的打算，需掌握好資金周轉，即使房貸寬限期（僅需支付利息）過了之後仍能持續繳付房貸（本金＋利息）。此外，如果說有遇到經濟狀況突然發生困難等非自願離職等非自願性因素而急於脫手，交易持有期間2年以下是享有20%特別稅率。

(時報資訊)