美國自動駕駛卡車新創公司Kodiak Robotics Inc周三宣布與南韓SK控股公司結盟，將其自動駕駛技術Kodiak Driver引進韓國和中國等亞太市場。

Kodiak聯合創始人並表示，該公司考慮與SK控股設立一家合資企業，以在亞洲市場取得立足之地。

Waymo前工程師及自動駕駛卡車公司Otto的共同創始人Don Burnette在3年前創立了Kodiak Robotics，其目標是在2023年推出無人駕駛卡車。不過Burnette也坦承，基於卡車車隊的低轉換率，這項無人駕駛技術要普及仍需要十多年的時間。

Burnette表示，對於像Kodiak這樣的公司，如果沒有合適的合作夥伴，就無法下定決心進入其他市場，尤其是亞洲市場。

當被問及成立合資公司的可能性時，SK則表示，有關於「合作夥伴關係」的討論目前仍處於初步階段。該韓國第三大企業集團表示，Kodiak在美國完成技術的商用化之後，該集團將會進行詳細的協商。

這家總部位於加州的新創公司面臨與Waymo和Aurora的競爭，因為在經過多年的開發後，自動駕駛計程車（Robotaxi）市場仍無法起飛，這些規模較大的對手已經將重心轉向卡車市場。

(時報資訊)