27日消息，截至3月底的2020日本財年中，日本軟銀集團銀行借款大增42％。其中，又以外國借貸為大宗。

上個財年中，這個日本大財團積欠主要貸款者的債務，大增至4.98兆日元約460億美元。而名列前三名的瑞銀金融集團（Mizuho Financial Group），是日本唯一借錢給軟銀的金融機構。

另外，高盛（Goldman Sachs Group）與摩根大通（JPMorgan Chase）是軟銀最主要的外國金援來源。因軟銀的主要業務，已轉向投資全球新創產業，故需要大筆資金挹注。

曾經，軟銀受到新冠疫情重擊，不僅自己股價與旗下投資組合報酬暴跌，還得出售集團資產以自保。

目前，隨著獲利增加，以及實施庫藏股讓自家股價得以回升後，執行長孫正義（Masayoshi Son）表示將備足大量資金，將旗下第二支願景基金（Vision Fund）的規模，擴增至300億美元左右。

(時報資訊)