獨／網瘋傳赴美疫苗豪華團 知情人士透露：有旅行社代辦

國內疫情持續延燒，中央今(27)日將最新一批41萬劑AZ疫苗陸續分配到各縣市，嚴峻的疫情掀起疫苗搶打熱潮。台灣疫苗不足的窘境，近日瘋傳國內有旅行社開出「豪華出國打疫苗團」，主打輝瑞21天版，搭乘長榮航空來回，行程內容更可以到拉斯維加斯、洛杉磯遊玩，預付至少要2萬6500元起。觀光旅遊協會會長田一修向《中時新聞網》獨家透露，國內果真有業者辦此業務。

消息一出在網上引起熱議。(圖／翻攝批踢踢)

旅行業出團禁令未解，各機場門可羅雀。（本報資料照）

不少民眾懷疑對消息感到懷疑，因為台灣當前旅遊禁令尚未解除，業者私辦團體旅遊且不是違法？田一修表示，目前政府是規定不能夠團體旅遊，以自由行、商務行的方式並不違法，且至少有5家旅行業者正在規劃，他們透過協助代訂住宿、機票，遊客到了美國後，自然會有當地人接洽相關事宜，這部分台灣政府無法干涉。

田一修坦言，政府無法提供充足的疫苗給國人施打情況下，想出國自行施打疫苗，完全是為了自身健康安全著想，民眾並不會在乎是否有違法疑慮，這件事的對或錯容給觀眾思考。嚴峻的疫情驅使下，旅遊業現今仍毫無商機，如今有這種大好機會，他苦笑表示，會想出這種方案，業者目的也是為了自救。

旅遊品保協會發言人李奇嶽受訪則指出，非醫療院所不可以從事醫療招攬行為，有關於旅美疫苗團相關是難成行的。觀光局對此強調，去年已公告暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來台觀光團體入境，是以在國外團體旅遊禁令尚未解除前（除帛琉外），旅行社不得組團赴國外旅遊，違者將廢止其營業執照，處以3萬元以上，15萬元以下罰鍰，敬告業者勿以身試法。

(中時新聞網)