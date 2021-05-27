全台氣溫飆升，27日各地出現30度以上高溫，用電需求也一路攀升，中午有民眾坐在路旁搧風納涼。（鄧博仁攝）

全台氣溫飆升，27日各地出現30度以上高溫，用電需求也一路攀升，中午用餐時間，只見少數民眾，做好防疫也防曬，穿梭馬路上張羅午餐。（鄧博仁攝）

天氣炎熱，台北出現37.6度的高溫，連帶用電量激增，根據台電即時用電資料顯示，下午2點瞬間用電量達到3789.5萬瓩，再次刷新今年用電記錄，備轉容量率勉強亮出供電吃緊黃燈，距離供電警戒餘裕所剩不多。

氣象局表示，受到西南風沉降影響，各地天氣高溫炎熱，東南部地區有焚風發生的機率，27日花蓮縣縱谷、臺東縣，臺北市盆地，南投縣、臺南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。新北市盆地，基隆市，桃園市地區、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號。

根據台電網站每10分鐘用電平均顯示，27日下午2點20分的用電量達到3789.5萬瓩，成為歷史5月用電量排名第一、2021年用電量排名第一，至於是否有擠進不分月的用電排行當中，待台電確認尖峰用電後公布，預計傍晚結果出爐。

值得注意的是，往年尖峰用電量都是出現在7月與8月，台電分析，由於今年降雨量少，氣溫升高速度快，加上疫情讓學校停課再加上學、民眾在家遠距上班，都是推升用電量的主因。

(工商 )