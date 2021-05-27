全國三級警戒延至6月14日，教育部也跟著宣布停課至6月14日，但有網友好奇發文，停課不停班很怪，上班族出門工作回家也可能傳染給小孩，這樣好像有點聽天由命的感覺，貼文引發網友熱烈討論。

一名女網友今天在PTT上發文表示，不知道大家會不會覺得政府「停課不停班」的政策很奇怪，因為上班族出門工作，回到家後感染小孩，這樣停課好像也沒有意義了。

女網友表示，男友上班的公司大樓有人確診，雖然樓層不同，但大樓裡面的電梯是共用的，萬一男友在公司不幸被感染，回家之後再傳染給居家辦公的她，這樣在家上班似乎就失去意義了。

女網友詢問男友能否請假，但男友表示沒有辦法，因為同事和主管都有去上班，而且男友的工作性質沒有辦法被替代。不過，這樣的狀況讓原PO覺得很無奈，認為即便公司分流工作，她也隨身攜帶酒精消毒，但整體卻有種聽天由命的感覺。

貼文引起網友討論，「上班族染疫都是下班後不注重防疫，不是因為上班」、「病毒很聰明，只要你認真工作就不會被感染，但如果你摸魚這樣就算聚會，也有機會被感染」。但許多網友認為，放無薪假對經濟的影響很大，停止工作會影響家庭生計，恐讓某些人活不下去。「停班活不下去問題會很大」、「不是每個工作都能說停就停啊，疫情已經夠慘了，停班以後就是倒閉失業潮吧！」

(中時新聞網)