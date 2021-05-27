中央流行疫情指揮中心針對「萬華高風險群」做健保卡註記之作法掀起爭議，指揮中心表示，這樣的做法是比照疫情初期註記有中國大陸旅遊使民眾的做法，是必要的防疫措施，是針對旅遊史而非污名化，在超過防疫措施必要的時間就會依法來做註銷。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，對於萬華高風險地區的民眾的旅遊史註記，是去年疫情爆發後對守護人民健康的做法，以及讓醫療人員可以有更好的判斷與診療，並加速轉診、轉檢，還可以保護醫療人員與其他就診民眾的健康，這是在防疫過程中必要採取的防疫措施。

陳宗彥說，去年疫情爆發初期，對於有中國大陸旅遊史做註記，後來慢慢擴張到有外國旅遊史，除了守護醫護，也維護其他就診病患的權益，所做的相關註記，在超過防疫措施必要的時間就會依法來做註銷，這是指揮中心的原則。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，註記是有防疫必要，並不是在污名化，而是標明旅遊史，在疫情緊繃時避免傳播的不得不作法，一定時間會去除。

(中時 )