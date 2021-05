美國農業部數據顯示,5月7日以來中國正加快自美玉米採購,這是否意味著中方仍在而且將繼續積極履行第一階段經貿協議?

對此,在今天大陸商務部舉行的例行新聞發佈會中,新聞發言人高峰表示,中美第一階段經貿協議有利於中國,有利於美國,有利於整個世界。雙方應共同努力,創造氛圍和條件,推動協議落實。

美東時間2020年1月15日,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴和美國總統特朗普在華盛頓的白宮簽署《中華人民共和國政府和美利堅合眾國政府經濟貿易協議》,即《中美第一階段經貿協議》(Economic and Trade Agreement between the Government of the Peoples Republic of China and the Government of the United States of America)

雙方達成的協議,符合WTO規則和市場原則,體現了中美經貿合作互利共贏的本質。有利於中國,有利於美國,有利於全世界。是一份能夠穩定預期和促進繁榮的協議,符合全球生產者、消費者和投資者的利益。

(中時 )