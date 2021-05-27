縣府員工染疫，截至今下午通知111人快篩，出現有人陽性，但仍需近一步篩檢。衛生局前同仁快篩站正反覆消毒。（王志偉攝）

疫情急速升溫，花蓮今天一口氣增6人染疫，其中5人是家族接觸，另1人北上聚餐染案。家族確診中1人是任職花蓮縣政府行政暨研考處採購行政女員工，她於本月15日與來自新北萬華區的舅舅接觸，期間家族有聚餐、打牌等近距離接觸，隔沒幾天返北的舅舅確診，之後女員工的公婆、大姐夫、二姐夫等共5人都染疫，縣府神經緊繃，立即通知縣府111位同仁篩檢，其中更有5人被篩出陽性反應，但只是初步篩檢，仍需近一步檢驗才能確認是否確診。

縣府員工染疫，外界關切縣府運作以及防疫作為，縣長徐榛蔚今下午防疫記者會表示，縣府已於21日啟動縣府異地辦公作為，這名染疫的女員工是在異地辦公區、也就是花蓮社福館，目前已通知女同仁辦公室同事接受篩檢，目前社福館已全面閉館，今天開始，也有部分同仁啟動居家辦公，防堵染疫，縣府運作一切正常。

今天新增6例，截至目前花蓮已有12名確診個案。縣府表示，本月15日，該名員工案6776，有台北萬華舅舅來訪，隔天女同仁去台東玩，18日，同住的公公出現感冒症狀，19日女同仁先回到娘家住，20日她出現一點感冒症狀，隔天下班後到某耳鼻喉科看診，但當時沒有發燒。到了24日，萬華的舅舅的PCR檢驗報告出爐為陽性，確診被隔離了。

疫調期間與篩檢，發現家族有聚餐、打家庭麻將，被通知到醫院篩檢，包括女科員，共有公婆、大姐夫、二姐夫共5人染疫。

另1人，則是案6755，5月10日，該染疫女子與丈夫、孩子到台北萬華區某海鮮餐廳聚餐，11日返花蓮，直到17日，得知有人確診，因此她與先生小女兒到醫院快篩，當時都是陰性，但24日早上發燒流鼻水，25日到醫院檢查，26日確診，不過該案有警覺性，當17日得知聚餐有人確診，雖然初步篩檢是陰性，但仍自主健康管理，沒有外出活動。

(中時 )