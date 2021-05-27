今年四技二專甄選入學共有3138系科參與招生，技專校院招生委員會聯合會提醒，通過甄選入學報名資格及身分審查之統一入學測驗考生，5月21日起至5月28日報名進行第一階段報名作業，每名考生至多報名3個校系科(組)、學程；二階甄試報名費則從750元降為500元。

技專校院招生委員會聯合會表示，因為疫情全國學校停課至6月14日，考生無法向高中職學校辦理集體報名作業時，務必依招生簡章所訂時間內辦理個別報名。個別報名方式為先於網路1次完成選填所欲申請校系科(組)、學程並確定送出，由系統核計報名費，考生須依規定方式及期限繳交報名費，始完成報名。

通過6月2日第一階段統一入學測驗成績篩選後，考生即可取得該校系科(組)、學程之第二階段指定項目甄試報名資格，依簡章規定須在6月2日至6月10日進行第二階段報名、繳費及備審資料上傳。

技專校院招生委員會聯合會說，因應疫情升溫，今年甄選入學取消第二階段「到校」甄試項目，改為僅採「書面資料」評比；離島地區考生視訊面試作業同步取消。

受疫情影響而停止辦理指定項目甄試之到校評分項目，所有考生之該項目成績均不予採計，並將該甄試到校評分項目成績所占甄試總成績比率，平均分配至統一入學測驗成績及書面資料成績。

因應停辦原訂到校指定項目，二階甄試費用由750元調整為500元，並維持低收入戶考生免繳費，中低收入戶考生減免 60％，由考生依簡章所訂方式繳交各校指定項目甄試費。相關資訊可上四技二專甄選入學網站查詢（https：／／www.jctv.ntut.edu.tw／enter42／apply／)。

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