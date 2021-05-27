台灣新冠肺炎疫期持續延燒，連日都是數百確診數，甚至死亡人數也增加，雙北醫療量能緊繃，人心惶惶，如今指揮中心已宣布全台三級警戒延續2週，希望全民共體時艱，能不要出門就不要出門，保護自己也保護別人，但仍是有許多人不將防疫放在心上，網紅「丹妮裱姐」就po文透露，友人管理的民宿這幾天生意超好，讓人傻眼。

網紅「丹妮裱姐」堅持防疫，日前不惜大義滅親，兩度公開自家爸媽的犯規行為，說他們疫情期間愛偷溜出門，勸都勸不聽，甚至自家開的旅行社都一年沒生意了，爸爸卻堅持要出門去上班，丹妮裱姐將此事po上網抱怨，吐露自己每天都早起防堵爸媽出門，還氣到表示希望執法單位痛罰雙親。

今天她又po文，一樣跟疫情有關，但主角不再是爸媽，丹妮裱姐表示有朋友是管理民宿的，「她說，這兩天接到很多週末訂房電話，整個生意超好」，甚至今天一早還接到要訂週末6人房的，讓她跟朋友大翻白眼，直呼「台灣人已經坐不住了」。

而基於基於防疫優先，這些訂單都全數被拒絕了，丹妮裱姐則是越想越氣憤，「這些死要出遊的人，完全把陳時中記者會當演唱會聽，把所有防疫醫護相關人員的辛苦當他人生業障」，覺得這種行為真的讓人超傻眼，也超級不應該。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)