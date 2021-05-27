水利署與苗栗縣政府規畫施作中港溪尖山下圳抽水進入東興淨水廠工程，27日傍晚抽水試運轉，未來可望每日挹注水庫3萬噸水量。（苗栗縣政府提供／陳育賢苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌（中）、議長鍾東錦（左），27日到施工現場關心工程進度。（苗栗縣政府提供／陳育賢苗栗傳真）

水情日趨嚴峻，苗栗縣永和山水庫蓄水量僅剩80萬噸，5月底前累計降雨量若未達100毫米，恐有加碼限水危機，水利署與苗栗縣政府規畫施作中港溪尖山下圳抽水進入東興淨水廠工程，27日傍晚抽水試運轉，未來可望每日挹注水庫3萬噸水量，延長水庫使用時程。

為因應嚴峻水情，經濟部水利署5月17日協調農田水利署、第二河川局及縣政府等單位，規畫取用中港溪於大埔水庫下游河床水源，利用尖山下圳取用中港溪河床水源，再經東興排水設置的抽水設備送到東興淨水廠，今起試運轉，6月1日正常運轉後，預計每日可抽送3萬噸水源進入淨水廠。

立委徐志榮今天特別邀集縣長徐耀昌、水利處長楊明鐃、議長鍾東錦及中港溪地區的縣議員、市長羅雪珠等人，到施工現場關心工程進度與預期效益。

水利署長賴建信指出，中央災害應變中心5月19日決議，5月底前若水庫集水區累計降雨量未達100毫米以上，自6月1日起新竹地區由減量供水橙燈調為分區供水紅燈，而苗栗、台中及北彰化地區則延長分區供水8小時，即提前2小時停水、延後6小時復水。

目前永和山水庫每日雖尚可供水約9萬噸，但已是岌岌可危，尖山下圳這套設備運6月起運作後，預計每天可抽水3萬噸送進東興淨水廠，可增加供水的穩定性並延緩水庫探底的窘境。

縣長徐耀昌強調，縣府團隊可以說使出渾身解數，想盡辦法尋求更豐沛水源，在中央協助下，相繼啟動舊有及新鑿的抗旱井，增設移動式淨水機組，運用回收的水資源及攔截取用河川伏流水等，但因為1年多來沒有梅雨和颱風帶來降雨，再持續下去的話，工業和民生用水恐更加吃緊。

面對用水和供電雙雙吃緊，還有疫情持續延燒的三重衝擊，徐耀昌再次呼籲鄉親配合中央政策與規範，攜手節約用水和用電，遵守防疫準則，希望早日一起度過難關。

徐志榮、徐耀昌、鍾東錦和多位縣議員，紛紛為鄉親請命，希望相關單位在呼籲頭份和竹南鄉親全面配合分區限水的同時，水公司在供水的時段，能提供足夠的水壓和符合標準的水質，以消弭民怨。

另也建議，這套包含100噸蓄水池的抽水設備，在達成此次任務後能夠保留下來，將來再度面對極端氣候時，可以有備無患。

(中時 )