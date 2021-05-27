國內新冠肺炎疫情持續延燒，高雄27日新增14位確診個案，本土個案量首度突破雙位數，14個確診者中有10個案例是與群聚打麻將有關聯，因此高雄市長陳其邁下令，即日起禁止打麻將、玩撲克牌、橋牌、桌遊等非同住者的室內非必要社交聚。

陳其邁表示，從新增的14個確診個案中可以看到，基本上確診者都是在麻將間染疫，再將病毒帶回家傳給家人或同事，這真的太危險，所以即日起禁止非同住者的室內非必要社交聚，希望大家等疫情趨緩、結束後，再開始打麻將、玩撲克牌，避免群聚感染的事情一再發生。

對於禁止非同住者的室內非必要社交聚的相關規定，陳其邁強調，除了八大行業，現在也會請警察局對牌間進行嚴格的稽查，懇求民眾忍耐一下，盡量在疫情期間不要再有非必要的社交群聚，若是還有營業的賭場被查到，他就不會客氣，將會比照八大行業辦理。

高市府直播時一宣布麻將禁令，網友紛紛留言，有人支持加嚴防疫，表示「打牌真的害死人」、「打麻將打到見閻王」、「老人現在不出門，反而在家群聚打麻將」；但也有網友直言「問題是打麻將很難抓」、「聽到隔壁鄰居打麻將聲音，可以報警抓嗎」、「老人泡茶算嗎」，認為基層員警要執行稽查恐怕有困難。

(中時 )