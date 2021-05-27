據了解，元大金董事會27日已通過整個元大金集團，包括元大文教基金會共捐款1.6億助陣進行這次新冠疫情抗疫，可說不只金融業，也是目前整個上市櫃企業捐款新冠疫情抗疫的最大手筆，其中，元大文教基金會的6千萬元，是由元大金集團最大股東馬家私人捐贈至基金會，再由基金會名義捐出；而光是馬家的捐款，就已超越其他金控公司的捐款。

根據目前各大金控公布的捐款結果，國泰金捐款4000萬元、富邦金捐款2300萬元、臺新金捐款3000萬元，玉山金捐款1500萬元，而元大金集團此次捐款1.6億，一口氣是其他金控業者的好幾倍，也震憾金融界。

據接近馬家的人士轉述，馬家出任元大金及元大銀行董事，同時也是元大文教基金會董事長的大股東馬維辰在內部表示「自家的國家要自己救」，且對於元大金目前的多項營運成果展現，馬維辰一直認為既然元大金能得到客戶、股東的支持，那麼就應該要秉持「取之於民、用之於民」的理念，需要元大金出力的時候，就應該盡全力回饋社會。

在這樣的理念之下，元大金董事會27日即通過上述目前整個上市櫃公司、金融界最大手筆的捐款；根據元大金的規畫，上述的1.6億，將分別捐給三個單位各5千萬，這三個單位包括疾管署，及臺大醫院、榮總，另外亦捐款馬偕醫院1千萬元，而從元大文教基金會所捐出的6千萬，還是由馬家自掏腰包，先私人捐贈至基金會，再由基金會捐出。

(工商 )