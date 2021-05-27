新冠肺炎疫情持續衝擊全球，企業也加強數位轉型力道，並且運用人工智慧（AI）技術面對新的挑戰。KPMG安侯建業聯合會計師事務所27日發布《蓬勃發展的人工智慧世界》報告指出，疫情肆虐使得企業對於人工智慧技術的應用急劇增長，在製造業、金融業、醫療業等三大產業皆發展迅速。

KPMG安侯建業數位創新服務營運長賴偉晏表示，超過一半的企業高階主管和政府決策者都認為人工智慧在其組織中發揮莫大的作用。人工智慧技術的應用程度因產業而異，而其中科技業、零售業和工業製造業處於領先地位。

在工業與製造產業方面，人工智慧在產業中的接受度最高。賴偉晏指出，隨著人工智慧應用需求迅速增加，工業製造業在被調查的七個產業中處於領先地位。93％的工業製造企業高階主管表示人工智慧對他們的業務發揮了適度效益，同時他們也希望自己所在的公司可以更積極地應用人工智慧技術。72％的工業製造企業高階主管表示疫情加速企業人工智慧技術應用的腳步，也相對比其他行業來的更快速。

在金融業部分則普片看好人工智慧檢測金融犯罪的能力。根據KPMG調查，93％的金融業高階主管對人工智慧檢測金融犯罪的能力充滿一定程度的信心，較去年的報告增加了8％。其中有42％的金融業高階主管表示新冠肺炎加快了公司應用人工智慧的步伐，而84％的高階主管肯定了人工智慧在新冠肺炎爆發期間提供了幫助。

至於醫療照護產業部分，人工智慧可提升「抗疫」效果。KPMG表示，醫療照護產業的企業高階主管者同時使用人工智慧解決產業所面臨的困境，包括疫情的挑戰、幫助疫苗開發和分銷。根據調查顯示，94％的生技產業高階主管及91％的醫療照護產業高階主管對人工智慧在協助追蹤新冠肺炎病例上抱持信心，九成以上的生技產業及醫療照護產業高階主管皆看好人工智慧可以協助開發及分發疫苗。約67％的醫療照護企業高階主管表示，他們的企業已制定並實際執行人工智慧技術應用的管理政策。未來兩年，他們的企業將把人工智慧投資轉向遠端醫療 (38％)、機器人作業 (37％) 和病患照護 (36％)。

(工商 )