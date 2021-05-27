案6348太平區58歲牧場男員工，5月15日曾至南投草屯東方紅時尚會館按摩，21日出現症狀、25日採檢確診。

案6349太平區58歲工廠男員工，5月16日曾至桃園旅遊，22日出現症狀，25日就醫採檢，26日確診；案6350北區23歲日本男性，擔任大學教練，去年3月入境後未再出境，5月16日出現症狀，25日至醫院採檢確診。

案6352龍井區25歲北部大學女研究生，5月15日曾至男友外公（案3010）位於新北市家中聚餐，16日返回男友台中住處，23日出現症狀，25日採檢確診，男友檢驗結果陰性。

案6541潭子區33歲工廠女包裝員，4月30日至5月1日曾至板橋旅遊，5月24日出現症狀，26日採檢確診；案6542豐原區69歲女性家管，原居住於台北萬華，5月17日全家南下回台中居住，19日出現症狀，26日採檢確診。

案6761西屯區2歲男童，為案1943的外孫、案2016（重慶國小六年級確診個案）的弟弟，5月19日因匡列為接觸者，與媽媽至檢疫所居家隔離，25日發燒至醫院採檢，26日檢驗確診。以上確診個案均已匡列相關接觸者並進行採檢。

27日確診個案公共場域足跡包括5月14日19時30分至20時30分北屯區「暴走中村-雞白湯拉麵」；5月15日13時30分至16時北屯區「春水堂-崇德店」、17時北屯區「寶雅北屯東山店」停留超過15分鐘；5月20日10時13分至11時13分南屯區「全聯嶺東店」、18時北區「山嵐拉麵一中店」停留超過15分鐘；5月22日16時至17時25分西屯區「家樂福西屯店」。以上足跡均已通知店家加強清消。

(中時 )