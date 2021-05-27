案6547（古坑老翁）感染前的足跡。（雲林縣政府提供）

案6645（老婦）感染前的足跡。（雲林縣政府提供）

雲林縣今（27日）增加第10例確診，案6547是古坑鄉72歲老翁，他被住三重的前妻所傳染，但前妻是因26日被匡列居家隔離採檢才知自己感染，案號6645。目前2人都在雲林就診。

案6547的70歲前妻5月16日從三重搭日統客運回古坑鄉麻園村同住，前妻雖5月17日有咳嗽、喉嚨癢、頭痛症狀，但18日到診所就診症狀緩解；不過22日換前夫開始胸悶、發燒、咳嗽。

雲林縣衛生局長曾春美表示，案6547老翁於24日第一次到診所就診，隔天還到斗六西市場採購、斗南第二市場採購，但26日未緩解，診所研判是新冠肺炎，119救護車載他就醫採檢，26日確診，CT值23.8。

其前妻（案6645）被匡列居家隔離並採檢，26日才確定她可能早已感染，CT值是24.2，本案由新北市衛生局管轄。她在確診前曾到過斗六西市場、斗南第二公有市場。

曾春美表示，案6547就醫的診所已經全面消毒，在場的醫護人員都有戴口罩，目前被要求自主健康監測。

(中時 )