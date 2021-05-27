于子育噴淚唱〈感恩的心〉謝防疫英雄。（摘自臉書）

于子育居家防疫期間廚藝大進步。（摘自臉書）

于子育居家防疫生活。（摘自臉書）

于子育自曝超愛洗衣服。（摘自臉書）

于子育當年以「錦繡二重唱」歌手身分出道，近年重心轉往戲劇圈，去年更以超夯的台式喜劇《俗女養成記》拿下金鐘獎女配角獎，她26日晚上在臉書專頁開直播，除了聊近日居家防疫心情，正能量的她為撫慰大家這陣子因疫情而惶恐不安的心，自彈自唱錦繡二重唱時期的〈明天也要作伴〉，最後再以歐陽菲菲的〈感恩的心〉向在最前線的防疫英雄、醫護人員致敬加油，只是一向感性的她，忍不住在鏡頭前唱到頻頻噴淚。

于子育表示，15日她人在台中，因為當天是舞台劇《暫時停止青春》演出，但當天中午劇團忍痛宣布演出取消，大家都很痛心難過，希望7月疫情趨緩，新竹場可以順利演出。從15日到現在，她只能乖乖待在家防疫，除了原本就很喜歡洗衣服，這陣子廚藝也大進步，還做出麻婆豆腐等菜色，連自製「蝦捲」也滿成功。

談到辛苦的第一線醫護人員，以及看到凱撒大飯店轉型防疫專責旅館，一起守護台灣醫療體系，對國家的支援，她感動到不斷哽咽紅眼眶，她覺得一個人的力量很渺小，但大家只要團結就力量大，「第一線的防疫人員，他們已經站在最前線保護我們了，我們才能很幸福的待在家，要好好珍惜，共體時艱。為第一線防疫人員加油打氣，他們必須站在最前線，不能回家，我們卻還可以待在家裡，要知足」。

她直播過程中，吸引包括葉天倫導演、嚴藝文、吳以涵、吳婉君、方大緯、林雨宣等藝人朋友上線觀看，《俗女養成記》導演嚴藝文知道她感性，早早就提醒「不要給我哭喔！愛哭鬼！」結果明明就不斷噴淚的于子育，還嘴硬對著鏡頭說：「嚴藝文，我沒有哭。」

她溫暖獻唱〈明天也要作伴〉，希望大家都能一起繼續作伴、一起鼓勵彼此、把各自照顧好，演唱過程中，就已因哽咽而中斷，唱完又情緒激動頻頻拭淚；接著她又唱〈感恩的心〉獻給在第一線保護大家的防疫人員、一起為台灣加油，吸著鼻涕的她還說「我今天很勇敢，我沒有哭，嚴藝文，我沒有哭」，但才剛開口唱沒兩句就又哽咽了，紅著眼邊哭邊唱，哭到一半還說「哎呦，很煩耶」、「我這個愛哭鬼」，接著說「你們可不可以等我一下，我去拿面紙」，然後在鏡頭前自然擤鼻涕、狂拭淚，又被嚴藝文狂虧「最好是沒有哭」。

她說，自己身為藝人，有種使命感，想開直播希望帶給大家一些正能量，希望用歌聲撫慰人心，並呼籲大家要團結、乖乖待在家，這樣就是在幫助第一線的防疫及醫護人員，讓他們有一天也能回家好好休息。有趣的是，不少網友留言建議《俗女2》提早播出，這樣大家才會更宅在家收看。

(中時 )