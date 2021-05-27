台南市23日至27日一波山區降雨，3大水庫共進帳100多萬噸，僅約台南市民2天的用水量，南水局表示29日還有另一波連3天降雨，台灣正處旱澇交接，可期待水庫水位回升。

台南市持續炎熱高溫，日前網路傳出一張分區供水表，定出供5停2與減壓供水的區域，引起民眾詫異，南水局澄清是預先規畫並非立即實施，但表示這周降雨量是觀察關鍵。

台南市23日至27日有1波降雨，雨量以25日單日最強，集中在山區，曾文與烏山頭在這波降雨卻進帳不豐，僅3、4萬噸，南化水庫則有100萬噸的水量挹注，並有越域引水約進帳49萬噸。

台南市曾文、烏山頭與南化3大水庫在這周降雨中，合計進帳100多萬噸水，依照台南市民每天耗掉72萬噸水計算，約僅可供市民2天使用，南水區對未來水位上升表達樂觀。

南水局副局長鄒漢貴表示，這波降雨提高了山區土壤濕潤度，29日以後預估還有一波連3天的降雨，這波雨水的逕流量會因為土壤濕潤足夠而提高，增加水庫水量。

鄒漢貴表示，台南市3大水庫合計還有5722萬噸水量，台灣已進入旱澇交接期，未來一波波降雨時間的間隔會越近，雨量只要跟往年相同，可期待水庫水位回升。南台灣反而要注意一手抗旱、一手防汛問題。

(中時 )