近日有不少地方政府盼能自購疫苗，衛福部長陳時中今天重申，疫苗採購還是要由指揮中心做全盤統籌，若有人覺得很有把握，那就趕快照程序來啊！不過就算現在買了，也要等到明年一月才會來，若是這樣地方自購疫苗的意義就很低。

陳時中表示，最近感覺大家都覺得買疫苗就如同去去好市多買疫苗一樣，但絕對沒辦法像在好市多一樣，用狂掃貨的方式買回來，因為疫苗裡面有很多安全性問題，需要很多技術性資料、查廠、授權，若是已完成這些程序，疫苗早就進來，而到手的疫苗要如何讓它有順序的進來、快速的施打，這都是最重要的任務。

對於各界近日不斷放話，陳時中說，買疫苗是很嚴肅的事情，如果是以上海復星代理的疫苗作為標的物的話，他有沒有一個授權？有沒有得到原廠的授權？有的話才有談的可能，至於這個可能性有多大？如果這些都沒有，到底是ＢＮＴ、輝瑞還是復必泰，這些都有既定程序，我相信所有藥商都明白，但大家現在都用嘴巴講，沒有正式的來，讓我們也覺得困擾。

(中時 )