基隆市疫情延燒，今天出現3個家庭全數確診，分別是小姑娘小吃店老闆娘（案5772）、某醫院行政人員（案5203）、年約70歲婦人（案6629）疫調中，市長林右昌表示，目前病毒傳播有新的趨勢，幾乎是家人互相傳染，呼籲民眾就算回到家也要做好防疫措施，保護自己、保護家人。

小姑娘小吃店群聚案，從員工（案3835）傳到老闆娘（案5772），基隆市政府公佈今天有15例確診個案、2例校正回歸，其中有3例是案5772家人，林右昌說，目前老闆娘全家皆確診，總計10人，無一倖免。

林右昌指出，基隆市某醫院行政人員（案5203）確診，其父親、母親、妻子也於今天中標，另一案6629為一名年約70歲婦人5月16日身體不適自行就醫篩檢後確診，目前衛生局疫調中，而婦人的老公及2名女兒，也於今天染疫。

林右昌表示，民眾返家後，自然會變得比較鬆懈，但目前發現這些案例有新趨勢，多數從外部感染引進家中，變成是家庭的群聚，也是一種「次級傳播」，因此，呼籲民眾在家也要重視防疫工作，這段期間進家門前要先用酒精把自己身上的外套、衣服等進行消毒，並注意自身健康狀況，也盡量和家人保持距離。

(中時 )