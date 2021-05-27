大同(2371)獲投審會通過投資設立子公司專營儲能業務，大同近幾年除了在國內積極參與能源轉型與智慧電網技術與業務拓展外，在海外市場也獲得菲律賓國營電力公司標案，協助建置離島型微電網系統，以及日本、印尼與邦交國吐瓦魯等國的訂單，積極朝國際市場發展。

為吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，創造公司及股東之利益，在今年的5月中董事會通過發行限制員工權利新股，預計發行普通股11100千股(1.11萬張)，估占公司已發行股份總數0.474%，每股面額新台幣10元，總金額為1.11億元。該案將提請股東常會討論。

大同於2017年底提案科技部的沙崙綠能旗艦領航補助計畫，成功完成自主研發國產百萬瓦(MW)等級儲能系統。復於2018年的政府前瞻基礎建設計畫中，協助工研院於台電高雄永安太陽能電廠場域，建置全台首座大型儲能系統案場，也是迄今唯一完成驗收且正常商轉的系統。近2年來，大同在彰濱併網驗證系統1、2期的場域，建置台灣第一套跨廠牌且異質性電池整合的能源管理系統。2020年更取得台電儲能自動頻率控制(AFC)調頻備轉輔助服務的供應商資格，展現大同智慧能源團隊的實力。今年再獲投審會通過投資設立子公司專營儲能業務。

(時報資訊)