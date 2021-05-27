日本股市27日走軟，因為疫情嚴峻下，日本政府可能會延長緊急狀態實施時間，同時，商業活動勢必再度受到衝擊。因此，市場獲利了結不再搶反彈，日經指數收跌93.18點或0.33％，至28,549.01點。東證也下跌9.65點或0.5％，至1,911.02點。
Pictet資產管理認為，日股因獲利了結而走跌，後市不明朗下，投資人也縮手觀望，利空因素有日本疫苗接種率始終無法提升，加上緊急狀態又可能要延長。還有，市場也在看MSCI指數重新調整後所帶來的影響，因為日本有29家公司被除名。
東京都知事26日要求，將目前正在實施並預定五月底解除的緊急狀態，還要再延長約一個月時間。同時，大阪也有類似請求。
航運與鋼鐵族群領跌，分別下跌2.3％與2.6％。但是，航空業者卻漲2.3％，是東交所漲最大產業。
安斯泰來製藥漲3.4％，是東證核心30中漲幅最大一檔，表現不佳者則是村田製作所跌2.83％。
不過，日股5.6兆日圓成交量，卻創三年多來最大，因為MSCI指數開始實施全新調整持股，有29家日本公司遭到剔除。
Nikko資產管理則信心滿滿，認為日本經濟在年底前，還會有亮眼表現，屆時日企獲利以及投資人信心皆可回籠，日本最慘狀況即將觸底。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。