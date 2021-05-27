日本股市27日走軟，因為疫情嚴峻下，日本政府可能會延長緊急狀態實施時間，同時，商業活動勢必再度受到衝擊。因此，市場獲利了結不再搶反彈，日經指數收跌93.18點或0.33％，至28,549.01點。東證也下跌9.65點或0.5％，至1,911.02點。

Pictet資產管理認為，日股因獲利了結而走跌，後市不明朗下，投資人也縮手觀望，利空因素有日本疫苗接種率始終無法提升，加上緊急狀態又可能要延長。還有，市場也在看MSCI指數重新調整後所帶來的影響，因為日本有29家公司被除名。

東京都知事26日要求，將目前正在實施並預定五月底解除的緊急狀態，還要再延長約一個月時間。同時，大阪也有類似請求。

航運與鋼鐵族群領跌，分別下跌2.3％與2.6％。但是，航空業者卻漲2.3％，是東交所漲最大產業。

安斯泰來製藥漲3.4％，是東證核心30中漲幅最大一檔，表現不佳者則是村田製作所跌2.83％。

不過，日股5.6兆日圓成交量，卻創三年多來最大，因為MSCI指數開始實施全新調整持股，有29家日本公司遭到剔除。

Nikko資產管理則信心滿滿，認為日本經濟在年底前，還會有亮眼表現，屆時日企獲利以及投資人信心皆可回籠，日本最慘狀況即將觸底。

(時報資訊)