在近日大幅下滑後，歐元區公債殖利率在周四仍呈現下跌；投資人等待和試圖在今日稍晚歐洲央行(ECB)幾位官員的談話中尋找線索。

ECB行長拉加德(Lagarde)上周曾指出，央行如果要討論放緩緊急債券的購買，還為時太早；其他官員的言論也強化了這點，使得歐元區債券殖利率大幅下滑。

然而歐元區殖利率曾在本月稍早大幅上漲，德國十年期接近正值；主因為人們猜測，疫苗帶動的經濟樂觀前景，將促使ECB在6月10日的會議上放緩債券購買。

市場關注周四ECB官員的談話；多數官員傳遞出鴿派訊號，而德國央行行長Jens Weidmann為鷹派立場，受到密切關注。

周四德國十年期國債殖利率跌不到1個基點，為-0.21%，而此前四個交易日共跌了近10個基點。

義大利十年期國債同樣下跌到0.92%，與德國的差距在112個基點，與周三的水準相似。

(時報資訊)