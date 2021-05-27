櫃檯買賣中心審查通過元大證券「元大特選上櫃ESG成長報酬指數」ETN標的指數資格認可及兆豐證券「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」ETN標的指數資格認可。

櫃買中心審查通過元大證券公司申請以「台灣指數公司特選上櫃ESG成長報酬指數」發行ETN之指數資格審查一案。該指數係採用企業永續發展協會涵蓋環境(E)、社會(S)及公司治理(G)三大面向的「企業社會責任評鑑分數」，篩選出ESG表現達標準之上櫃公司，並考量營收、盈餘、息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)、市值等成長指標，選取10檔上櫃股票所編製之指數，指數基期為5000點。

櫃買中心表示，「台灣指數公司特選上櫃ESG成長報酬指數」同時兼具ESG表現與中小型企業高成長的特性，可提供發行機構發行更多元指數金融商品，此次元大證券規劃發行連結「台灣指數公司特選上櫃ESG成長報酬指數」之ETN，可望提供投資人更多ESG永續投資之機會與選擇。

櫃買中心審查通過兆豐證券公司申請以「台灣指數公司特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」發行ETN之指數資格審查一案。該指數係由上櫃電子類股中，選取具流動性且「企業社會責任表現分數」良好之獲利公司(過去12季股東權益報酬率均值為正數)，再依發行市值排名，選取前10檔股票為成分股，用以表彰著重企業價值及永續發展之上櫃電子公司綜合績效，指數基期為5000點。

櫃買中心表示，此次兆豐證券計畫發行連結特選上櫃ESG電子菁英報酬指數之ETN，並預計於今年6月底上櫃掛牌，可望提供櫃買市場投資人更多樣化的投資選擇。

(時報資訊)