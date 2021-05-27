和泰車(2207)今日舉行線上法說會，發言人劉松山表示，今年台灣車市規模預估44萬輛，此數字低於去年的45.7萬台。和泰車代理的豐田（Toyota）、凌志（Lexus）的總銷量目標合計15.4萬台，再創銷售新高的目標不變。

和泰車發言人劉松山指出，影響今年車市包括有三個主要因素，即疫情、車用晶片狀況以及汰舊換新補助政策；日本母廠豐田對晶片掌握度相對穩定，和泰車較不受缺車用晶片、缺車問題困擾，加上汽機車汰舊換新貨物稅減免展延，5月已於立法院三讀通過行政院版展延五年方案。雖目前本土疫情升溫，但預期疫情逐步獲得控制以及疫苗施打，預計全台車市今年為44萬輛，自家代理的豐田與凌志兩品牌乘用車，將挑戰銷售15.4萬輛的新高目標，其中，Toyota品牌今年銷售目標為13.3萬台，Lexus品牌今年銷售目標為2.1萬台。

整體來看，今年台灣整體車市成長幅度減緩，惟和泰車今年在台銷量目標15.4萬台，年增約5.48%，將再創歷史新高，市佔率上看35%。

因應電動車趨勢，和泰車認為目前純電動車售價較高以及有恐有里程焦慮，公司因此以較務實的油電混合以及插電式電池等多款持續導入，也將積極引進原廠的純電動車，預計至2025年，公司的電動車相關車款銷售占比由目前的25%提升至4成為目標。

第一季台灣車市持續成長，加上和泰車較不受缺車用晶片、缺車問題困擾，以及轉投資事業貢獻，今年第一季和泰車稅後淨利年增四成，並首度突破50億元，創新高，EPS達9.16元。

和泰車第一季合併營收668.26億元、年增約17%，稅後淨利50.03億元、年增44.3%，EPS達9.16元，營收、獲利均創歷史單季新高。

今年第一季國內新車銷售12.16萬輛、年增16.8%，同期和泰車新車銷量達4.17萬輛，年增17.4%，市占率推進至34.3%高點。

儘管國內疫情升溫，對國內車市展望投下變數，和泰車預計短期疫情影響小型車銷售二成，公司業務人員透過到府試乘等銷售服務因應；商用車因物流等需求增強，受疫情影響小。

另外，近期因鋼鐵、零組件等原料價格攀高，和泰車也會再與原廠討論車價相關事宜，短期則暫時不會漲價。

(時報資訊)