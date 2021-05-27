市場擔心經濟數據雖報佳音，但會讓韓國央行升息，又加上主要科技族群走弱，故韓國股市早盤一度創下自5月13日以來單日最大跌幅，但KOSPI最後僅小跌2.92點或0.09%收3,165.51點。同時，韓元貶值，韓國公債殖利率也下降。

LG化學繼續跌3.49％，因這家電動車電池製造商26日表示，旗下電池事業群LG Energy Solution將斥資約4000億韓元，相當3.58億美元，回收其存儲系統電池。

三星電子跌0.25％，而網路業者Naver以及現代汽車，分別下跌1.38％與1.34％。

27日，與外界預期一樣，韓國央行貨幣政策維持不變。韓國央行最新利率決策，雖還是維持在歷史低點的0.5％。不過，2021年經濟成長預估值，已從2月份預測的3％增至4％，並創下2010年以來最大增幅。同時，眾所關切的通脹率也從原估值1.3％，增加到1.8％。

外資賣超4232億韓元，約3.78億美元。

Bookook證券認為，MSCI指數重新調整下，有些基金自動會減持韓股，但相反地，有些外資也趁機買入韓股。

韓元匯價方面，一美元可兌換1,118.1韓元，韓元貶值約0.11％。

韓國10年期公債殖利率則下降2個基準點，至2.107％。

(時報資訊)