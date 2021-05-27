本土疫情急速升溫，餐飲業禁止內用的政策，已讓業者叫苦連天，尤其三級警戒延長至6月14日，有攤商就表示，再延會撐不下去，盤點這波受疫情衝擊的餐飲業、會展業、交通運輸、航空業、旅遊業以及小攤商等自營業者等，在等待政府紓困措施前，包括餐飲業者已改變經營模式暫時因應業績下滑，但有網友就點出，「不知道要停多久才是最可怕的」。

這一波受疫情重創的產業，根據經濟部所掌握的，包括以內需為主的餐飲、零售、娛樂等商業服務業已成為「重災區」，各店家幾乎門可羅雀，從營業額來看，跟正常情況下的前年相比，月營收恐將衰退50%以上，也就是說，不少商家的業績恐將比沒有疫情時的一半還不到，而交通部主管的觀光、運輸等產業一樣是慘澹經營。

有網友在PTT上貼文問「現在餐飲業是不是真的慘到哭阿」，網友分析，手搖飲料店的影響或許比較小，畢竟一開始就是外帶居多，但有網友表示「飲料店少了學生跟居家上班族 我看剩下2成客人」。

至於原本有提供內用的餐廳，有網友反映午餐常去的餐廳都關起來了，並點出「很慘 尤其中山站大安站東區信義文青網美拍照那種」、「火鍋、燒肉、居酒屋、餐酒館、吃到飽」，但也有網友留言「沒喔 我剛去常去的便當店 外帶很多人」，「麥當勞肯德基漢堡王生意倒是很好 外帶外送的超多」、「做水餃鍋貼那種適合外送的營業額就沒掉」、「現在只剩平常就以外帶外送為主的能撐了」、「受波及的除了店面外 還有這些店的上游廠商」。

不過，有網友認為「餐飲還可以靠外送賺，不過飯店這種最慘」、「航空業 旅行業都沒哭了 餐飲哭什麼」、「餐飲百貨都沒人去啊」，位於台北市忠孝西路的凱撒飯店日前就撤出一般工作人員，改為專責防疫旅館，除了旅宿業，也有網友指出「婚宴會館這種影響十分的大...」，還有網友點出「根本不用營業了 真的這段時間停業還虧損比較小」、「沒辦法做生意 但還是要繳店租 這才是最慘的」。

對於這一波受疫情影響的產業受創情況，商總正在蒐集了解各產業受創情形以及紓困需求，預計6月8日對外說明，商總理事長許舒博就指出，紓困要很精準的用在刀口上，商總主席賴正鎰也表示，超過5成的店家場所都關閉，無法營業，所有飯店餐廳，旅遊業等服務業只好歇業，疫情若不控制，恐怕7月時就倒光了。

(中時新聞網)