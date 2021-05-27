前年就讀新北市某中學9年級的15歲女學生，在游泳課期間、穿著泳衣時，遭鄭姓男教練說「你身材變好了耶！」「有沒有變瘦？」，少女由父親提告求償；台北地方法院認定鄭男已逾越師生互動應有分際，判賠10萬元定讞。

少女表示，2019年1月7日上午游泳課時，在所有男、女學生均穿著泳衣各排一列時，鄭男故意走到她面前，從頭到腳掃視身材，並稱：「唉呦，你身材變好了耶！」、「怎麼變那麼壯？」。

少女指出，當學生開始做高壓腳熱身操時，鄭男故意近距離靠近她，由上往下注視她身體，並隨著她動作移動；她是15歲青春期少女，鄭男卻在公開場合或私下，以性別歧視之言語調侃、嘲弄、鄭須賠償精神慰撫金10萬元。

北院合議庭認為，鄭男多次提及關於少女身材私密議題，自與性別有關，少女對身材、體型議題更較一般成年女性為敏感，容易因他人評論而影響其學習表現，進而影響其人際關係，鄭的行為使她人格尊嚴受損，判賠10萬元確定。

(中時 )