確診者抱怨作業有空窗期 侯友宜籲中央：校正回歸速度加快 16:212021/05/27 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜表示，許多確診者都在抱怨，接獲確診速度太慢，地方作業有空窗期，呼籲中央在校正回歸速度上要加快。（蔡雯如翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情嚴峻，新北本土確診病例今增加177人，校正回歸146人。新北市長侯友宜今招開應變會議時表示，校正回歸從22日至今已有6天，幾乎每天都在校正回歸，但許多確診者都來抱怨，稱接獲確診速度太慢，地方作業有空窗期。對此，「拜託中央要快一點」侯友宜也當場呼籲，在速度分析上，校正回歸很難有依據，盼中央在校正回歸速度上加快。 疫情飆升 侯友宜：準4級警戒 疫情嚴峻 蘇貞昌籲把醫療資源留給重症患者 (中時 ) #校正回歸 #侯友宜 #確診者 #作業 #空窗期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台二次大停電 侯友宜向市民說抱歉 12:182021/05/18 政治 看完蔡英文最新民調 綠營人士嘆：2022民進黨慘了 00:432021/05/18 政治 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 陸31省份新增22例確診 遼寧「零號病人」4月中旬可能就染疫 09:572021/05/18 兩岸 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 綠色執政破口總爆發 04:102021/05/18 時論廣場 台灣確診飆高 旅法音樂家曝當地疫情血淚史盼幫忙 12:132021/05/18 娛樂 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 04:102021/05/18 地方新聞 台中女童確診母遭爆料居隔外出 中市開鍘罰20萬 12:392021/05/18 生活 確診者足跡至斗六分行 台企銀緊急消毒 12:182021/05/18 財經 生活熱門新聞 台灣本土病例地圖曝光 一打開嚇到：附近確診者全都露 - 生活 苗栗增1確診 男涼亭泡茶未戴罩 緊急匡列11人 - 生活 採買最危險 新北累計2608確診 足跡曝光8成在傳統市場 - 生活 15萬劑莫德納疫苗明抵台 華航運送15：50落地 - 生活 - 工商 連續11天本土破300例 全台快篩站、自費採檢院所整理包 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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