本土疫情嚴峻，新北本土確診病例今增加177人，校正回歸146人。新北市長侯友宜今招開應變會議時表示，校正回歸從22日至今已有6天，幾乎每天都在校正回歸，但許多確診者都來抱怨，稱接獲確診速度太慢，地方作業有空窗期。對此，「拜託中央要快一點」侯友宜也當場呼籲，在速度分析上，校正回歸很難有依據，盼中央在校正回歸速度上加快。

(中時 )