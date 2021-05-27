26日晚間，深圳市龍崗區新冠肺炎疫情防控指揮部通告，5月26日，龍崗區新增2例新冠病毒無症狀感染者，係在對境外輸入關聯無症狀感染者相關重點人群排查時發現。相關情況如下：

楊某，男，54歲，居住在龍崗區園山街道安良社區塘貝二巷，海納展示工廠員工。何某，男，15歲，居住在龍崗區園山街道安良社區安良八村良華街，曾在海納展示工廠逗留。

楊某與何某的密切接觸人員已全部集中隔離，目前核酸檢測結果均為陰性，所住樓棟已落實管控措施，所在小區及途經場所均已完成終末消毒。後續情況將按照有關規定及時發佈。

據《深圳特區報》消息，5月26日，深圳市委常委會會議暨市新冠肺炎防控領導小組(指揮部)會議召開。會議強調，要堅持人民至上、生命至上，繼續採取最嚴格、最全面、最徹底的防控措施，全力做好患者救治工作，扎實做好防院感工作，繼續強化流調溯源，堅決有效切斷傳染源，抓實核酸檢測，全面管控清潔消毒涉疫場所，以萬無一失的底線思維堅決打贏疫情處置這場硬仗。

(中時 )