馬來西亞MBI集團在台設MFC投資平台吸金，簡姓男子是該平台的受害者之一，去年找上線討錢，因得不到滿意答案，怒罵對方「你是狗是不是啊」挨告。台北地檢署認為，簡男用詞雖然粗鄙，但不是故意侮辱，因此處分他不起訴。

簡男與周男因MFC投資平台有金錢糾紛，2020年3月2日晚間到周男的上班地點堵人，卻是周男的老闆單獨出面說明。簡男認為得不到滿意答案，氣得大罵老闆「你是狗是不是啊」，因而挨告公然侮辱。

簡男否認犯行，辯稱他是周男MFC投資平台的下線，當天是去找周談退費事宜，因為周男說有些錢在老闆那邊，案發當天就跟老闆一起談，老闆當時說要先給他10萬元，但他已被騙100多萬，老闆又不願告訴他周男下落，他不知老闆為何要對周男如此忠誠，才用狗來比喻。

檢察官勘驗案發時的錄音檔，發現簡男罵人時，雙方確實在談10萬元及找人的事情，認為簡男是對事不對人，是反駁、不認同老闆的處理方式，用詞雖然粗鄙，非意在侮辱，況且雙方有金錢糾紛在先，在場員工也都知情，難認損害老闆名譽，遂處分簡男不起訴。

(中時 )