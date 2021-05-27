南投縣長林明溱主張透過亞太地區代理商上海復星購買德國BNT疫苗，對此，綠營政治人士紛紛反對。其中，鬧出航空機組員檢疫期縮短為「3+11」防疫破口的民進黨立委范雲質疑，跟代理商買，出問題誰負責？網路名人朱學恒聞訊即在臉書痛罵范雲禍國殃民，並嗆「范雲，我就是在說你！不爽來告我！」。

民進黨不分區立委范雲在鬧出關說航空機組員檢疫期縮短為「3+11」，導致防疫破口備受各界指責，范雲為此神隱將近2周。昨(26)日，范雲突現身政論節目《台灣向前行》大談疫苗問題，要求地方政府買疫苗應「回歸專業討論」，並稱地方縣市現在買BNT疫苗，很可能是香港不想的存貨，可能會有過期問題，而且若有問題，地方縣市要找代理商，到時候出問題是誰的問題？」。

對范雲反對向代理商購買論點，朱學恒今天在臉書貼文怒回，「有代理商，你跑去找原廠買叫做水貨，才沒有售後服務好嗎？一點社會經驗都沒有還敢出來禍國殃民！對！范雲，我就是在說你！不爽來告我！」。

朱學恒貼文獲得網友喊讚、留言：「台灣的代理商都倒了，連立委都想買水貨」、「我還以為她畏罪自X，原來還在禍害遺千年」、「死傷慘重的大功臣：范婦」、「指揮中心莊人祥剛剛直接打臉造謠仔，臉再次腫到媽媽認不出來，BNT疫苗可以被造謠成這樣，只能說不是壞就是笨」。藥師林士峰亦留言：「商業模式就是這樣，護航到扭曲，就是無知啊」。

網路名人朱學恒在臉書痛罵范雲禍國殃民，並嗆「范雲，我就是在說你！不爽來告我！」。(圖/擷自朱學恒臉書)

(中時新聞網)