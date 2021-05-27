先全力抗疫。據金融業者透露，26日接獲緊急通知，由金管會規劃、集保公司配合推動，原訂7月1日要上線的「退休準備平台」，將延後上路時間，連同上線前的公益活動、推廣記者會等都暫時延期。

為了協助國人面對高齡社會可能帶來的長壽風險，金管會會積極向民眾推廣退休理財觀念，且為了進一步協助國人以長期投資方式儲備個人退休金，金管會交由集保公司規劃結合退休投資與促進公益的「退休準備平台」，即在現行基富通平台上，上架更多適合退休理財的基金，及壽險公司推出保費更便宜的保障型商品，協助國人累積退休金及退休保障。

據了解，相關資訊系統及商品上架多數沒有問題，但因為台灣目前正積極面對新冠肺炎疫情，多數活動都已停辦、人員減少流動，所以27日亦通知，此一退休準備平台將延後上線，7月1日無法如期上路。

金管會原本希望此退休準備平台，會有退休理財教育宣導、個人退休準備金缺口試算，協助民眾篩選適合退休投資的基金商品、退休投資的下單導引、及可提高國人保障的保單，平台參與業者將提撥經費投入社會公益活動、回饋社會等，希望用採漸進方式引導國人自我規劃退休理財方案，建構優質友善的退休環境。

先前保險局亦趕進度，公布可上架此平台的保單，初期以傳統型定期壽險主約、小額終老及重大疾病健康險主約，明訂壽險附加費用率不逾15％、重大疾病險附加用率則不逾12％，由於是網路投保又限制附加費用率，保險局副局長張玉煇表示，經業者試算，若是20年期定期壽險、且100％使用第六回合生命表，則保費可省25～70％。

因為保單可能有6年期以下，保險局亦公布此平台上6年期以下保單，責任準備金利率可加碼，最高不逾0.75％；原本規劃7月1日將有五家壽險公司先上線，即台灣人壽、國泰人壽、富邦人壽、南山人壽及中國人壽，現在可能要要延後。

(工商 )