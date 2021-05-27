中央新冠疫苗進口牛步化，新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，今天他到每個地方視察，民眾對疫苗實在是殷殷期待，他前幾天打電話給陳時中反映疫苗一事，「我知道中央全力想辦法，但如果中央碰到困難需要協助，他一定整合力量協助中央一起買疫苗」。

侯友宜說，今天他到每個地方視察，大家對疫苗都是殷殷期盼，因為只有疫苗才能保護自己，疫苗的購買地方政府一定跟中央統籌、盡最大力量，符合民眾需求。

侯友宜也說，他前幾天打電話給陳時中，反映疫苗一事，因為現在疫苗購買由中央統籌購置，他站在地方政府立場，有好的疫苗資訊或疫苗購買方式，他都提供給中央，大家一起合作把疫苗買夠。

侯友宜說，他對疫苗只有三項要求，「進來快、數量夠、品質好」，地方一定跟中央要一起思考應如何面對。

侯友宜表示，他知道中央盡全力想辦法，但如果中央如果碰到困難需要協助，他一定整合力量，協助中央一起買疫苗。

(中時 )