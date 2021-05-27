防疫宅在家，覺得壓力有點大？在台灣持續面臨第三級防疫警戒的時期中，Spotify宣布Spotify Premium 免費提供三個月的服務給符合條件的免費用戶，以及初次使用個人 Premium 方案的用戶。對那些錯過個人 Premium 方案，以及因為某些原因取消訂閱的人，Spotify 也將提供三個月只要新台幣 149 元的優惠。

Spotify Premium 提供訂閱用戶一個無廣告且能隨時點播的串流音訊體驗。即日起至 2021 年 6 月 22 日止，以上兩個優惠皆適用個人 Premium 方案。訂閱用戶必須是在 2021 年 4 月 26 日前取消他們的 Premium 方案，才有資格取得新台幣 149 元的優惠。

在 Spotify，用戶一觸可及超過 7 千萬首歌曲及 260 萬個以上的 Podcast 節目。因此不論使用者身在何處，皆可以收聽最愛的夏日歌曲，還是在鍛鍊時都可收聽你最喜歡的健康類 Podcast。而為了更無止盡的探索以更容易找到音樂，用戶可以查看專屬他們的個人化歌單，如每週新發現 (Discover Weekly)、Spotify Mixes、時光膠囊 (Time Capsule) 歌單以等等。想知道你能擁有哪些優惠，可參考 Spotify.com/Premium 註冊帳戶。

(科技)