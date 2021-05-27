每個男生心裡都住著一位長不大的孩子，就像每個女生都有少女心一樣，唯有在面對最親密的人時才會展現出來。搜狐網命理專欄點名，獅子座、天秤座、雙子座男性天生自帶吸引力，他們對外以成熟形象示人，對內則是幼稚又會撒嬌，加上嘴巴很甜，總讓廣大女性被電暈。

▍NO.1 獅子座

獅子男天生散發王者氣場，男友力爆棚，時常帶著囂張又自信的笑容，光靠微微上揚的嘴角和傲視天下的眼神就能吸引到不少異性的關注與傾慕。獅子男渾身上下散發的霸道氣質，能替另一半帶來安全感，偶爾他們還會撒嬌並表現出幼稚的一面，以難得的反差萌擄獲人心。

▍NO.2 天秤座

天秤男溫文儒雅，頗有紳士風度，因為他們對美的要求很高，所以在穿衣打扮上往往也大方得體，很有品味，光靠外表就能吸引到廣大女性。天秤男給人的印象乾淨又有親和力，舉手投足都讓女孩們心動不已，他們時不時還會用親暱舉動勾引異性，非常會撩妹。

▍NO.3 雙子座

雙子男生個性陽光開朗，說話詼諧風趣，性格又很外向，所以往往異性緣都不錯。更重要的是，雙子男天生能說會道，他們懂得察言觀色，投其所好讚美異性，並且滿臉都寫著真誠，可說是標準的情話達人，讓每個女性都被撩得暈頭轉向。

(中時新聞網)