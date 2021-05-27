第2批AZ疫苗今日開始接種，新北市第1階段僅分配到1.8萬劑，不但比台北市2.2萬劑少，連疫情不及雙北的高雄市都分配到2.1萬劑，引發質疑；對此新北市長侯友宜今受訪表示，

新北市的醫護同仁共3.2萬人，都有這樣的需求，需求量中央在統籌分配只有1.8萬，還少1.4萬，新北市當然尊重中央分配，不過如果有多，雙北是一級戰區，是否能夠考量雙北疫情，讓第一線的醫護快速施打，特別麻煩中央做重點考量。

侯友宜說，1.8萬劑全部給醫護施打，昨天到了以後今天已經分配下去，希望今天快速打完，希望疫苗一進來，盡快施打完畢。

指揮中心今撥出十五萬劑的AZ疫苗，高雄市分配到兩萬一千劑，比疫情重災區新北市還要多，對此衛福部長陳時中表示，這與高雄市之前的施打率有關，同時在分配上也會根據這幾類符合施打的人員數，以及以往施打的經驗與需求進行分配。

(中時 )