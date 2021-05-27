國內疫情嚴峻，疫苗嚴重不足，中央地方互槓，台北市長柯文哲表示，疫苗不要意氣之爭、不要政治操作、不要為了面子，畢竟老百姓才是第一考量，但講清楚何時才有疫苗，沒辦法只好自謀生路。

柯文哲表示，坦白講自己沒有一定要哪一邊，過去因為衛福部長陳時中說可自行採購，但若可行的話，你就要早講，怎現在又這樣講？昨總統蔡英文卻說統一由政府購買、分配，那他也沒意見啦，「重點是要多久？」

柯文哲指出，從病人狀況來看，大家都很合作，確診案例下降要一段時間，大約1、2週才明顯，坦白講能撐住到現在已經了不起，看到印度的慘狀，那是因為台灣有很高素質的國民才能讓疫情控制。

柯文哲說，每日平均確診100例，住院13天，也許還可撐過去，不是每個人都需要住院，輕症放在專責旅館，如果可控制住，若再增加進一步分流，很輕症在家隔離，每天依狀況確診例、醫療能量調整系統。

柯文哲認為，需靠大家減少群聚、把疫情穩住，因為台灣不是極權國家，硬封城這點他們會做桌上演習，只是那是不得已、實在失控沒辦法才用這招，另外呼籲就是盡快打疫苗。

柯文哲強調，疫苗不要意氣之爭、不要政治操作、不要為了面子，畢竟老百姓才是第一考量，他們會盡量跟中央合作，要講清楚何時才有疫苗，沒辦法的話他們只好自謀生路。

(中時 )