海巡署1名駐太平島的官兵日前回台休假，在島上進行篩檢時，第一次陽性第二次陰性，海巡署為求慎重及全島軍防安全，已派遣4000噸級的嘉義艦前往載人，原本執行「碧海專案」要開往太平島的桃園艦，則提前返航高雄港待命。

據了解，嘉義艦因配有負壓隔離病房，海巡署考量後認為由該艦載送為宜，所以改動兩艦的勤務，桃園艦官兵均已進行核酸檢測，所有人均為陰性。

據指出，該名官兵日前休假返台，收假回島採檢時，出現忽陰忽陽的反應，海巡署決定將該員帶回台灣進一步檢測，但C-130運輸機空間密閉、原本預計前往的桃園艦則為1000噸級，防疫配備不及嘉義艦，經通報中央疫情指揮中心後，決定改派嘉義艦載送。

嘉義艦上月底才風光啟用，24日出發預計27日抵達，這也是嘉義艦首次前往太平島執行勤務，據了解，該名待檢測的官兵，目前在島上採1人1室單獨隔離，準備回台接受檢測。

(中時 )