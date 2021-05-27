屏東27日新增3例本土確診者，縣府公布足跡後強調，所有足跡已消毒並匡列共27人採檢隔離。(屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真)

屏東27日新增3例本土確診者，縣府公布足跡後強調，所有足跡已消毒並匡列共27人採檢隔離。(屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真)

屏東27日新增3例本土確診者，縣府公布足跡後強調，所有足跡已消毒並匡列共27人採檢隔離。(屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真)

屏東27日新增3例本土確診者，縣府公布足跡後強調，所有足跡已消毒並匡列共27人採檢隔離。(屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真)

屏東27日新增3例本土確診者，當中有2例是日前案號「5465」萬巒婦女的兒女，分別為案號「6552」54歲男子與案號「6361」52歲女子，而另1例案號「6551」30歲男子則因接觸到高雄確診同事染疫，且是一採陰後出現喉嚨痛癢症狀，再到醫院採檢才確診。

屏東縣衛生局指出，案號「6552」54歲男子與「6361」52歲女子是兄妹，分別居住在萬巒鄉和東港鎮，因母親案號「5465」、姐姐案號「5463」而被匡列採檢及居家隔離，二人確診後經疫調足跡發現，「6552」曾至屏東市工地工作，已匡列5人採檢及隔離。此外，「6552」在21、22日曾於桃園地區活動，也已通報桃園市衛生局。

而案號「6361」則在東港鎮從事美髮工作，疫調足跡包括光復路工作地點、東港市場、便當店等處，這些地方已消毒，匡列9人為接觸者，已安排採檢並居家隔離。

至於案號「6551」30歲男子則是因接觸高雄確診同事案號「2963」而染疫，他21日第一次採檢時呈陰性，但25日出現喉嚨痛癢症狀，因此26日又至醫院採檢而發現確診，他的足跡散落屏東市仁愛路華南產物公司、現代汽車屏東店、華南銀行佳冬分行、彰化銀行東港分行等處，所有地點已消毒，也匡列13人採檢及隔離。

對此，屏東縣長潘孟安提醒，採檢陰性不代表沒有染病，若病患在潛伏期也有可能檢測不出來，仍應持續注意自我健康管理及落實防疫，若有上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等相關症狀，應佩戴醫用口罩，儘速就醫，不得搭乘大眾運輸。

「這一役沒有人是局外人！」潘孟安強調，屏東現有142人居家檢疫，186人居家隔離，3157人自主管理，疫情仍不能鬆懈，拜託被匡列者千萬不能趴趴走，務必配合防疫措施，更重要請民眾千萬「少群聚」，避免造成社區感染擴散，更不要讓親友群聚成了防疫破口。

(中時 )