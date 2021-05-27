台灣本土疫情升溫，確診數越來越多，新北市長侯友宜今（27）日在防疫記者會上表示，新北市自疫情爆發以來，已累積2608確診個案，未來防疫重點上將分成三大決戰關鍵，一是請市民保持低度活動，二為快速搶救重症，三是盡快讓市民施打疫苗。

此外，透過確診個案的足跡分析，新北市目前有11個熱點疫區，其中百分之70-80足跡都出現在市場內，顯見菜籃族群聚感染最為嚴重，因此做好市場管理，是新北市重中之重的首要任務。

侯友宜強調，未來新北市場將全力結合警力、區公所 採取市場消費者實名制，並呼籲民眾出門買菜，除了要戴好口罩、攜帶酒精外，買完就走，一次買夠，不要閒聊，減少人與人之間的連結。

此外，侯友宜還提到新北市將努力提升醫療量能，防堵病毒蔓延，至於疫苗部分，侯友宜一再重申要「進來快、數量夠 、品質好」，目前中央已配發給新北市1.8萬劑的AZ疫苗，這1.8萬劑將全數優先給第一線醫護同仁使用，但由於新北市醫護同仁有3.2萬人，不足1.4萬，若中央疫苗夠的話，會考慮滿足雙北醫護同仁第一線的施打量，而新北市也將持續密切提供正確疫情資訊給中央，讓中央統一購買發配，有效與地方統合。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)