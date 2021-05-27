彰化縣長王惠美說明疫情最新狀況。（吳敏菁攝）

彰化縣新增確診分布。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局公布最新足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化流行疫情指揮中心26日公布新增13起確診個案，累計124例，新增中有7例是水果販賣商傳播鏈，萬華家族聚餐再添1例、桃園返鄉個案群聚增2例、台北返鄉新增1例；棘手的是，還有新增兩例個案，感染源待查，其中1歲男孩生病住院，採驗時被檢出。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，水果家族販賣商傳播鏈新增7例，其中4例是居家隔離中發病，3例是湳底社區篩檢298名，當中1名確診、2名第一次篩檢陰性，健康自主管理期間發病，感染率為1％，經評估，為預防感染風險，295位個案，都要提升等級，進行居家隔離14天。

另外，萬華家族聚餐，國中生傳染給同學，17日已經全校停課，同班同學進行隔離、採檢，隔離期間又新增1名學生感染，感染達率6％，證明第一時間決定全校停課確實必要。

桃園返鄉群聚又新增外甥感染給同學和同學的哥哥。台北返鄉大學生群聚，再傳染給姊姊。

這些新增確診都已在匡列的掌握範圍內，棘手的是還有另外兩起感染源不明的個案，其中只有1歲多男孩因不舒服住院，必須進行採檢，才被篩出確診。

王惠美表示，彰化縣累計確診124例，居家隔離1290人，完成篩檢8675人，陽性率1.43％，有一點升高，但仍在可控範圍。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，只要陽性感染率超過1％，就有社區感染的風險，再次呼籲，這次英國變種病毒非常強悍，採檢陰性，不等於沒有罹病風險，具感染風險個案，接受採檢後，在檢驗結果尚未出爐前，應在家，一人一室，不外出，等候報告。採檢陰性，仍有14天潛伏期，要配合14天居家隔離或自主健康管理。

(中時 )