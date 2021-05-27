大學畢業求職旺季將屆，當社會新鮮人還在苦思如何寄出履歷，醒吾科技大學實習菁英已躋身職場達人。菁英賽表現最優異餐旅系學生林佳芃，經巴登食坊歷練決定與同學共同創業；餐旅系黃家祥在RAW餐廳實習亮眼，獲創辦人江振誠肯定直接留任；新媒系陳佳春在TVBS練就剪輯全才，已被東森搶先挖角。

：醒吾科大餐旅系林佳芃同學(左)及指導老師宋應欣(右)與2020年NTT國際創意美學技能競賽國際翻糖蛋糕裝飾展示完成組金牌作品合影。(戴志揚翻攝)

醒吾科大依產業特性打造適合學生實習場域，達到畢業即就業接軌目標，舉辦實習菁英角逐戰。今年共計四百多位應屆畢業生參與全學年校外實習，由各系初審後推薦進入複審人數共計17位，經實習委員複審，錄取12位進行菁英賽決選，實習表現最優異的三位同學，林佳芃獨獲10萬元獎學金、黃家祥及陳佳春各獲得5萬元獎學金。

醒吾科大新媒體傳播系陳佳春同學在TVBS實習(後排左二)，與一同實習同學及同事在公司門口合影。(戴志揚翻攝)

餐旅系林佳芃從大一開始參加社團活動、考取證照並在2020年NTT國際創意美學技能競賽國際翻糖蛋糕裝飾展示勇奪金牌，是標準選手型學生，因此選擇巴登食坊實習。沒想到老闆張倨晋看完她風光得獎紀錄，才剛實習就交付她獨力完成6吋、8吋及12吋蛋糕。

醒吾科大實習菁英賽決選線上評審，評審委員仔細聆聽學生實習心得報告，二排右為醒吾科大校長陳義文。

「天啊！長期參與國際賽，比賽都是8吋蛋糕，就是沒做過12吋蛋糕，這下該怎麼辦，老闆怎會把這麼重要任務交給我？」林佳芃沒時間惶恐，除了向店裏師傅請益，趕緊「討救兵」打電話回校向陳國勝、宋應欣老師及班導張哲維請益，老師們很了解佳芃有實力，一致送她一句話：「要對自己有信心！」

有了醒吾科大來自業界教師鼓勵，林佳芃牙一咬鼓足勇氣，拚了命獨力做出生平第一個12吋芋頭布丁蛋糕。訂蛋糕客人是為了家宴慶生用，得知客人回饋蛋糕既漂亮又好好吃，每天實習加上自己苦練都超過10小時的辛苦，瞬間拋至九霄雲外，之後老闆再交付她獨力完成波麗士警車造型蛋糕，完全難不倒她。

米其林2星餐廳RAW號稱全台最難訂位，餐旅系黃家祥為了挑戰自我，毫不遲疑選擇了RAW實習。他說，在RAW實習11個月真的很辛苦，但從來沒有後悔過選擇到RAW實習，因為這餐廳就是自己想要的高度，所以每天上班都覺得很開心，不管當天有多不順利，結束之後就又是新的開始。

因為疫情關係，RAW創辦人米其林名廚江振誠近期都待在台灣，黃家祥得以有更多機會近身接觸「神等級」名廚。從江振誠嚴格要求菜單不斷創新及上菜每一個細節，他終於了解為什麼RAW這麼難訂位，從中學習了精益求精餐飲哲學，這種實習收穫是其他人沒辦法看到的自我認同。

RAW廚房最大挑戰，是每天得面對不一樣狀況的臨場處理反應，因此壓力特別大，曾有其他學校餐飲實習學生，不到一個禮拜就打退堂鼓。黃家祥曾有次為了準備菜單，從早上7點開始張羅，忙完一抬頭已是隔天凌晨3點。靠著好學刻苦精神，江振誠對來自醒吾科大餐旅系學生印象深刻，黃家祥也成為RAW唯一實習結束直接轉正職員工。

新媒體傳播系陳佳春在學校三年裡，就積極的努力學習各種專業技術，包括海陸空攝影、燈光音響控制，由於高中讀的是應用外語日文科系，對於新媒體傳播全部從零開始學起。這段學習歷程上佳春花了許多時間在磨練自己，也很感謝學校給了自已實習機會，讓她實際與業界接軌。

「在TVBS聯利媒體公司實習期間，學習到的收穫是特效字配色，當初最大的困難是配色，會因為配色重複修改」，陳佳春有感而發表示：「進入業界才知道自己的不足，因此在實習中空閒時間，自主學習Premiere、After Effects等軟體操作，更重要的是學會了如何與同事團結合作，互相幫忙解決問題。」

菁英賽評審委員之一醒吾科大校長陳義文表示，校外實習辦法依每學期開設之學分數區分短、中、長期之實習課程內容，供各系所依各自系特色與學生需求進行更多元的實習課程規劃，並積極開發審核優質的實習企業，自101學年度開始推動校外實習菁英獎學金計畫，參與大四校外全實實習學生中甄選，並邀請各產業界董事或高階主管擔任評審委員，創造企業、學校和學生三贏的局面。

醒吾科大表示，校外實習開辦至今已有105位學生獲菁英獎學金，共發出713萬元獎學金。今年菁英賽決選除了表現最優異前三名林佳芃、黃家祥及陳佳春獲獎，其餘7位優秀學生分別頒發3萬及1萬元獎學金。

(中時新聞網)