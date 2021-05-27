針對台北市長柯文哲說若拖到8月才打國產疫苗，確診死亡人數不堪設想，新北市長侯友宜早上透露有很多家外國廠商跟新北市接洽中，至於有哪幾家廠商接洽中？中央是否表態採用？侯友宜今主時防疫會議受訪表示，人命關天，疫苗有急迫感也有急迫壓力，所有資訊他都反映給中央，最重要還是要由中央統籌購買。

侯友宜說，他希望在採購疫苗上，地方能提供資料讓中央趕快買到，要「進來快、數量夠、品質好」，買得到最重要，人命關天，疫苗的採購有急迫感也要時間壓力，一定要快，所以資訊他都反映中央，要由中央統籌購買。

侯友宜也說，針對疫苗採購，中央如果有需要協助，地方一定協助，因為只有病毒才是敵人，希望疫苗趕快購買進來。

至於時代力量黨團今天指出，希望免費施打疫苗，侯友宜表示，這當然是好事，但問題不是免不免費，而是疫苗是趕快進來，讓民眾可以施打，如果免費當然更好。

(中時 )