香港政制迎來重大改變！東港東網報導，香港立法會今午（27日）三讀通過《2021年完善選舉制度(綜合修訂)條例草案》，新制度對選舉委員會改動最大，不但人數由1200人大增至1500人，所有立法會選舉參選人日後均須取得選委提名。立法會亦由70席增至90席，其中直選議席大減至僅20席，同時剔除俗稱「超級區議會」的區議會（第二）界別議席，改為加入40個由選委會直接選出的議席。

報導稱，選委會的職能由過去只負責提名及選舉行政長官，擴展至提名所有立法會議員，以及選出近半議員。其組成亦由目前的1200人增至1500人，同時改畫「五大界別」，各自平分300席。屆時將剔除原本逾100席的區議會互選代表，由分區委員會等代表取代；又會加入110席全國性團體香港代表、60席基層社團、60席同鄉社團及27席內地港人團體代表等。同時修改多個界別分組的產生辦法，由團體票產生的席位進一步增加。

另一方面，立法會由70席增至90席，並增設「選委會」部分，議席按「432」比例分配，多達40席由選委會直接選出；功能界別減至30席；而地區直選更由35席，大幅減至僅20席。全港亦由目前5個地方選區，拆細成10區；同時取消「比例代表制」，改用「雙議席單票制」，意味小政黨或素人難以再循直選進入議會。而原有5個「超級區議會」議席被剔除，意味「一人兩票」安排已成絕響。

多個傳統功能界別亦有變動，區議會（第一）界別被取消；醫學界及衛生服務界合併成醫療衛生界；科技創新界取代資訊科技界；同時新增商界（第三），以及全國人大、全國政協及全國性團體界。設有個人票的界別由18個大減至9個，多個界別由混合票改為團體票。團體或企業要登記成界別選民前，必須先獲得相應資格並持續運作至少3年。

雖然立法會保留分組點票安排，但改為須在「選委會」40席及「地方直選及功能界別」共50席兩部分均獲通過。而日後要參選立法會，所有人均必須先在選委會「五大界別」各取得2至4個選委提名。

與此同時，日後無論參選特首、立法會或選委會，候選人必須通過新設立的「候選人資格審查委員會」審查方能「入閘」。修例草案又建議將煽動集體「投白票」或破壞選舉行為訂為刑事罪行。至於過去沿用的「政改五部曲」亦被撤銷，特首日後將無權再主動啓動政改程序。

此外，未來3場選舉日期亦有改動，選委會界別分組選舉提前至今年9月19日舉行，緊接12月19日會進行立法會換屆選舉，而特首選舉日期則定於明年3月27日。

(中時 )