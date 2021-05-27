俄羅斯將3架Tu-22M3「逆火」(Backfire)遠程核子轟炸機派往敘利亞，這批轟炸機於週日抵達敘利亞的赫梅明空軍基地(Khmeimim air base)，並且今天開始在地中海地區巡弋，而且，其中一架還攜掛有「航艦殺手」之稱的KH-32重型遠程超音速反艦飛彈，對北約與美國的示威態度明顯。

防衛世界(Defense World)報導，俄羅斯軍方在過去一段時間，為赫梅明基地進行擴建，包括照明設備、無線電裝備，第二條跑道完成加長工程，增設重型轟炸機的機庫，顯然Tu-22M3將可在未來長駐於赫梅明。這個推測也在俄國國防部的新聞聲明中證實。

儘管俄羅斯國防部表示，「遠程轟炸機只是短期訓練，在完成任務後，會重返俄國本土」，這批逆火轟炸機攜掛了KH-32，顯然也是訓練的一環，俄國軍方要測試在如此重武裝掛載的情況，跑道長度是否足夠，起降是否安全。

同時，由於KH-32是一種飛行速度3~4.5馬赫、射程600-1000公里的超長程反艦飛彈，據俄國軍方的說法，美國航空母艦只要命中此飛彈一枚，就算不沉也將完全喪失戰力，因此有航艦殺手之程。這使的KH-32對美國、法國和以色列的海軍和空軍，都會產生相當大的威懾效果。

敘利亞相當感謝俄羅斯在反恐戰爭時期，對敘亞政政府的幫助，除了打擊ISIS以外，也穩固了巴沙爾.阿塞德總統的國內地位。為投桃報李，敘利亞將赫梅明空軍基地、塔爾圖斯港(Tartus Port)，都長期租給了俄羅斯，使俄國在東地中海有了穩固的空軍與海軍基地，此處要前往北非、印度洋，甚至到亞洲都變得方便，有助提升俄國軍事影響力。

在完成赫梅明基地的擴建工程後，俄羅斯聯邦所有的軍用機，包括重型轟炸機群，應該都可以從這座基地起飛。

(中時新聞網)