港股27日收跌0.18％ 半導體類股大漲 16:332021/05/27 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港恒指27日收跌0.18％，報29,113.2點；恒生科技指數收漲0.64％。 其中，小米集團上漲超過3％，美團下跌近3％，騰訊控股跌2％。華虹半導體漲8％，中芯國際漲超5％。新東方線上漲近9％。 A股三大股指開高走低 創業板跌逾1％ 通膨陰影籠罩 美股收低 道瓊下跌54點 (工商 ) #收跌 #半導體 #類股大漲 #香港恒指 #恒生科技指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股昨跌473點 國安基金暫不進場 04:102021/05/18 財經焦點 《美股掃瞄》美股消息面：美元、美債息走弱 金價創逾3個月新高 10:522021/05/18 財經 《台北股市》台股短打融資洗出場 2倍槓桿型ETF單日飆漲逾1成 12:172021/05/18 財經 《期貨》甩開疫情隱憂 5月台指期開盤大漲300點 09:102021/05/18 財經 《基金》富邦台灣半導體ETF 25日開募 11:432021/05/18 財經 滬指午盤收升2點 深成指跌28點 12:302021/05/18 財經 台股重返萬六大關 早盤大漲逾670點 11:212021/05/18 財經 《盤中解析》航海王、鋼鐵人復活 台股狂飆600點 10:182021/05/18 財經 《港股》科技、黃金股領軍 恆指開高走高 10:522021/05/18 財經 00878快速填息 股民笑收5％股息又賺價差 10:572021/05/18 財經 《美股掃瞄》通膨疑慮打壓科技股 美股小跌 08:532021/05/18 財經 財經熱門新聞 小英總統看到了嗎？民眾消費信心驚爆大崩潰 - 財經 - 工商 台灣若步入封城 謝金河再示警：經濟爆大災難 - 財經 上班途中外帶早餐染疫？勞保局：可算職災 - 財經 - 工商 法人看好航運老大 網爆多空激戰：要換船票？ - 財經 紓困4.0特別預算 可先行動支 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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