香港恒指27日收跌0.18％，報29,113.2點；恒生科技指數收漲0.64％。

其中，小米集團上漲超過3％，美團下跌近3％，騰訊控股跌2％。華虹半導體漲8％，中芯國際漲超5％。新東方線上漲近9％。

A股三大股指開高走低 創業板跌逾1％
通膨陰影籠罩 美股收低 道瓊下跌54點

(工商 )

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