有「台灣最美麗的歐巴桑」封號的資深藝人陳美鳳，即便64歲仍維持凍齡美貌和火辣身材，她日前曬出30年前作秀的未修圖舊照，引來不少網友讚賞，昨（26日）又曬出年輕時打扮成「武則天」的古裝照，立刻吸引網友目光，大讚是「古代的美少女」。

陳美鳳昨在臉書發文，除了詢問粉絲近來在家中防疫都在追什麼劇，也曬出過去扮演「年輕版武則天」的照片，更強調這是她難得的古裝扮相，只見當時留著一頭俐落短髮，肌膚更是白皙水嫩，不過讓人吃驚的，則是現在外貌與照片中相比，幾乎看不出來有任何差異，可見歲月並沒有在臉上留下任何痕跡，就連身材也是一樣保養得宜。

對此，網友紛紛留言：「粉嫩粉嫩的妹妹頭小武媚，真的超可愛」、「美鳳姐簡直又回到美少女時代，防疫期間願一切平安健康」、「美鳳姐扮古裝也有夠美，這陣子要多保重喔」、「鳳鳳仙女下凡來，漂亮極了，沒有人可以這麼美麗」，就連藝人王彩樺看了都忍不住驚呼：「小姐，我想追妳。」

陳美鳳日前曝光30年前作秀的照片，她透露當時梳化造型都是自己來，穿無袖也不懂得要修腋毛，不過照片中她穿著細肩帶小可愛，下半身搭配性感網襪，露出傲人北半球和纖細美腿，火辣尺度破表，她也透露秘訣就是少吃油炸物、加工食品，以攝取新鮮的魚和蔬菜為主，每天喝足夠的水分加上固定運動。

(中時新聞網)