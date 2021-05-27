本土疫情狂燒，全台三級警戒，重創觀光餐飲業，潘思亮董事長希望政府電擊救命，經濟部已初編400億紓困基金。財信傳媒董事長謝金河認為，餐廳業這次災情會比去年慘很多，防疫升級到第三級可能讓內需產業窒息，若走到剛性四級的封城地步，經濟可能躺平，不難想見潘董的憂心，他似乎感受到下一步的危機！

最近潘思亮接受媒體訪問表示，觀光餐飲業瀕死；也有旅遊業者表示像要拔管的病人。謝金河在臉書發文指出，可以想見這次進入三級防疫對內需產業的衝擊一定比去年大好幾倍。這次潘董希望政府要電擊救命，也許經濟部王美花部長可以找潘董來共思對策。

謝金河提到，潘思亮是企業界的智多星，他對未來的趨勢發展一向抓得很精準！「2018年初，我覺得台灣會大好，當時只有潘董呼應我的看法，到了2019年台商回台投資，潘董預告台灣內需產業會大好，他非常要求晶華酒店的經營坪效，晶華酒店的餐飲每一項都做到出類拔萃。到了去年疫情來襲，潘董利用空檔期加強員工培訓，在全台飯店業不景氣中，晶華酒店EPS仍有5.18元，潘董凡事用心又細膩，且每一步都具有前瞻性。」

謝金河說，如果疫情不止一個月，而是三個月，甚至是半年，恐怕會有很多企業挺不住。這其中，旅遊業可能會最慘！雄獅旅遊去年一股虧損5.9元，今年首季又虧1.15億元，如果疫情沒有改善，雄獅可能很慘烈，山富、五福也不輕鬆。餐廳業這次只能外帶，災情會比去年慘很多。KTV的錢櫃、好樂迪恐怕會有一段時間不能正常營業。

「這次潘思亮又跳出來，可以感受到整個?業的肅殺之氣，這次恐怕非比尋常的慘淡。」老謝提醒，這次防疫升級到第三級可能讓內需產業窒息，如果走到剛性四級台灣封城的地步，經濟可能躺平，現在天天喊封城的人不知內心有什麼盤算？這是舉國同心抗疫的關鍵時刻，潘董的憂心，他似乎感受到下一步的危機！

(中時新聞網)